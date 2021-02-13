مدارس أبوظبي الخاصة تستقبل طلابها الأحد بنظام «التعليم الهجين»



أبوظبي: إيمان سرور

أفادت مدارس خاصة في أبوظبي، ومدارس الشراكات التعليمية، بأنها تلقت تأكيدات من دائرة التعليم والمعرفة، ببدء التخطيط لعودة التعليم الهجين، واستقبال الطلبة في الصفوف المدرسية بدءاً من اليوم الاحد 14 فبراير/ شباط، مع الأخذ بعين الاعتبار تواصل التعلم عن بعد لمن يرغب في تعليم أبنائه «افتراضياً»، مشيرة إلى أن الطلبة، من الصف السابع فما فوق (من 12 عاماً فأكثر)، سيكونون في حاجة إلى تقديم نتيجة اختبار pcr سلبية.

وأكدت إدارات المدارس الخاصة، أنها تعمل جاهدة لتطبيق كافة التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية والمتعلقة بسلامة الطلاب والكادر والزوار، والالتزام بالاجراءات الاحترازية والوقائية، منها أعمال التعقيم لجميع مرافقها التي تتم بشكل روتيني ومجدول.

وحدَّثت دائرة التعليم والمعرفة دليل أولياء الامور الذي أرسلته لأولياء الامور أمس الاول، لتزويد الاباء بالمعلومات الضرورية لإعداد أبنائهم للعودة إلى المدارس، حيث أشار الجدول المحدّث إلى عمل الدائرة بشكل مكثف مع المدارس وأولياء الأمور والمعلمين والمعنيين في الجهات الاتحادية، لوضع إرشادات وتدابير احترازية لضمان عودة الطلاب إلى مدارسهم بأمان.

ورفعت الدائرة الطاقة الاستيعابية للصف الدراسي، من 15 طالباً إلى 30 طالباً، مع الالتزام بترك مسافة 1.5 متر بين الطلاب، وارتداء الكمامات لطلبة الصف الأول فما فوق، مشيرة إلى أن طلبة مرحلة رياض الأطفال الذين تم توزيعهم على مجموعات، يجب ألا يتجاوز عددهم في كل مجموعة 10 أطفال كحد أقصى، كما حدد الدليل العدد المسموح لطلبة رياض الأطفال الذين يتلقون تعليمهم في الفصول الاعتيادية (ليس ضمن مجموعات)، في كل فصل 25 طالباً وطالبة، كحد أقصى، مع مراعاة ترك مسافة 1.5 متر بين كل طالب للحد من انتشار عدوى فيروس «كوفيد-19» في المدرسة.

وأكدت الدائرة ضرورة ألا تزيد الطاقة الاستيعابية في الحافلات المدرسية على 66% تبعاً لنوع المركبة، بحيث يستقل الحافلات، التي تبلغ سعتها الإجمالية 28 طالباً، 18 طالباً، فيما يستقل الحافلات التي تبلغ سعتها الإجمالية 33 طالباً، 22 طالباً، ويستقل الحافلات التي تبلغ سعتها الإجمالية 61 طالباً، 35 طالباً، مع ضرورة ترك المقاعد المتجاورة فارغة لضمان التباعد الجسدي.

وسمحت دائرة التعليم والمعرفة للطلبة أصحاب الحالات المرضية المزمنة بالعودة إلى المدرسة، شريطة تقديم شهادة من الطبيب تفيد بأنهم لائقين طبياً للعودة للمدرسة، واستمارة تعهد بإدراك المخاطر المحتملة على الطالب، موقّعة من ولي أمره.