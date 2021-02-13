شكرا لقرائتكم خبر عن «طبيب عن بعد» للموقوفين بمركز الغرب في الشارقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أطلقت القيادة العامة لشرطة الشارقة، متمثلة في مركز شرطة الغرب الشامل ‏ مبادرة «طبيب عن بعد» وذلك بالتعاون مع المستشفى الكويتي بالإمارة، ‏المعنية بتقديم خدمة الاستشارات الطبية والتوعية للموقوفين على ذمة قضايا جنائية أو مرورية عبر التطبيقات الذكية بهدف تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية، وذلك في ظل ‏تداعيات من انتشار فيروس كورونا‎.‎

وقال المقدم سالم أحمد سيف الزعابي رئيس مركز شرطة الغرب الشامل بالإنابة: «تعد مبادرة «الطبيب عن بعد»، الحل الأمثل لمواجهة الأمراض المعدية، والحد من انتشارها، خصوصاً في الوقت الراهن الذي يشهده العالم، وتماشياً مع الهدف الاستراتيجي لوزارة الداخلية الرامي إلى تقديم كافة الخدمات وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية، حيث ارتأت تقديم هذه الخدمة الجديدة للموقوفين التي بدأت تطبيقها في مركز شرطة الغرب الشامل، وستشمل لاحقاً جميع مراكز الشرطة الشاملة في الإمارة».

وأضاف المقدم الزعابي أن هذه المبادرة تهدف إلى تقليل حركتهم من وإلى المستشفى، وضمان حضور مراجعاتهم الدورية، في هذه الظروف، ‏بما يضمن سلامتهم، الأمر الذي يسهم في تقليل الوقت والجهد.