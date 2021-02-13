شكرا لقرائتكم خبر عن محاكم رأس الخيمة تتبادل المعلومات مع "الإمارات للملكية الفكرية" والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وقعت دائرة محاكم رأس الخيمة اتفاقية تعاون مشترك مع جمعية الإمارات للملكية الفكرية بمقر الدائرة بهدف تحقيق التعاون المثمر بين الطرفين في مجالات تطوير خدمات الملكية الفكرية وتبادل الخبرات.

وقع الاتفاقية المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم، واللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للملكية الفكرية بحضور المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب القضائي والدراسات القضائية في وزارة العدل.

وبموجب بنود الاتفاقية سيعمل الطرفان على تبادل البيانات والمعلومات والاصدارات والنشرات والقوانين والدراسات والممارسات المطبقة من قبل الطرفين في مجالات حقوق الملكية الفكرية وغيرها ذات العلاقة بهذه المجالات واستخدام أحدث الأساليب التوعوية في مجال الملكية الفكرية وتشريعاتها والسعي لإبراز أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية والحقوق التابعة واعتماد برنامج دبلوم خبير ملكية فكرية، كما سيتم العمل على نشر الوعي حول حقوق الملكية الفكرية من خلال تقديم ورش العمل والدورات وإطلاق المبادرات المتعلقة بهذا الشأن ووضع برامج متطورة لحماية حقوق الملكية الفكرية وتبادل البيانات والمعلومات والنشرات والإصدارات الجديدة التي تصدر عن الطرفين.

وتزود دائرة المحاكم، الجمعية، بالأحكام التي أمرت المحاكم بنشرها والسوابق القضائية المتعلقة بموضوعات الملكية الفكرية وتمكين الجمعية من الاستفادة من تقارير الخبرة في مجال حقوق الملكية الفكرية مع عدم الإخلال بالتشريعات المنظمة لسرية المعلومات وبما يخدم أهداف البحث العلمي وتطوير الممارسات العملية في هذا المجال وتوفير المساعدات اللازمة للمرشحين من قبل الجمعية لممارسة مهنة الخبرة مع عدم الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.

(وام)