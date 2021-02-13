«إقامة دبي» تنفذ 797 زيارة تفتيشية لمراكز «آمر»



دبي: محمد ياسين

كشفت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي عن تنفيذ 797 زيارة تفتيشية على جميع مراكز آمر النموذجية المنتشرة في إمارة دبي والبالغ عددها 68 مركزاً خلال الفترة من 30 يناير العام الماضي وحتى 30 يناير من العام الجاري.

وأوضح العميد حسين إبراهيم مساعد المدير العام لقطاع الدعم المؤسسي أن إقامة دبي تحرص على تقديم خدماتها وفق أعلى معايير التميز المؤسسي وبما يخدم الأهداف الاسترتيجية للإدارة المتمثلة في رفع كفاءة تنفيذ عمليات الإدارة وتحسين علاقات المتعاملين معها، مشيراً إلى أن هذه الحملات التفتيشية تأتي ضمن خطة شاملة ومنتظمة للاطلاع على سير العمل والأخذ بملاحظات المتعاملين والموظفين في سبيل تحسين جودة حياة أفراد المجتمع و تحقيق سعادتهم، وبما يضمن تحقيق خدمات بالفعالية نفسها و بالكفاءة المعهودة.

422 نشرة توعوية

من جهته قال الرائد مروان بالحصا رئيس قسم مراكز «آمر» في إدارة سعادة المتعاملين: تم إصدار 422 نشرة توعوية بشأن القرارات والإجراءات الاحترازية التي ينبغي اتخاذها للحفاظ على المظهر والصحة العامة، كما تم إرسال فريق متخصص من الإدارة للتحقق من تطبيق هذه المراكز للإجراءات بصورة كاملة من دون الإخلال بها، وشملت إجراءات السلامة كارتداء الكمامات ومعدات التعقيم وكاشف الحرارة، ومدى التزام هذه المراكز بالقدرة الاستيعابية والتباعد الجسدي لضمان سلامة الموظفين ومرتادي مراكز «آمر».

وأشاد بالحصا بنتائج الزيارات التفتيشية، حيث أظهرت التزام معظم مراكز آمر بالقوانين المعمول بها في الدولة، و أوضح أن مراكز «آمر» تقدم الخدمات كافة للمتعاملين عبر الموقع الإلكتروني للإدارة smart.gdrfad.gov.ae أو عبر التطبيق الذكي «آمر» المتوفر على الهواتف الذكية.

مفتشو المراكز

وعن الإجراءات التي تتبعها إقامة دبي في الحملات التفتيشية خلال انتشار جائحة كورونا والدورات التي يخضع لها المفتشون وأهم التحديات التي واجهتهم تحدث عدد من المفتشين عن طبيعة العمل والإمكانيات التي وفرتها الإدارة لمنتسبيها.

وقال الملازم عمر أهلي مسؤول فرع التسجيل والترخيص في إقامة دبي إن فريق إدارة «آمر» يقوم بإجراء زيارات يومية على المراكز للتأكد من الالتزام بالإجراءات والضوابط المتعلقة بسير العمل ورصد أي مخالفات.

وأضاف: تم تكثيف الزيارات الميدانية على مراكز «آمرط أثناء انتشار وباء كورونا، وذلك للتأكد من امتثالها للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة على مستوى الدولة للحد من انتشار الفيروس وضمان سلامة الموظفين والمتعاملين.

وأضاف: «يخضع مفتشو مراكز آمر لدورات تدريبية مسبقة من قبل قطاع متابعة المخالفين والأجانب، كما يتم تأهيلهم من خلال البرامج التدريبية التي توفرها الإدارة عبر منصة «إثراء» لتعلم المستمر لكافة الفئات الوظيفية والتخصصات،ما ساهم ذلك في رفع كفاءة الموظف وبالتالي تقديم خدمات متميزة تسعد المتعامل».

من جانبه أوضح المفتش أول ناصر الفلاسي أن الإدارة أضافت بعض الشروط في جدول التفتيش التي تلزم وضع كاشف حراري، وملصقات لتحديد المسافة الآمنة للتباعد الجسدي، والحواجز البلاستيكية، وارتداء الكمامات، ووضع المعقمات وذلك للوقاية والحفاظ على الصحة العامة.

وتحدث المفتش خالد بن ظبوي عن التحديات التي تواجه المفتشين ومن بينها عدم تعاون بعض منسقي المراكز، والعمل على إغلاق جميع الملاحظات بعد عملية التفتيش خلال مدة زمنية قصيرة وعدم تكرارها،

فيما أكد المفتش محمد إبراهيم أن الإدارة توفر عدد من الدورات لتنمية قدرات الموظفين على متابعة المخالفين والأجانب، وبرامج تدريبية متخصصة توفرها الإدارة عبر منصة «اثراء» للتعلم المستمر الفئات الوظيفية والتخصصات كافة.