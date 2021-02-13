شكرا لقرائتكم خبر عن أول شحنة لقاحات تصل لبنان والبنك الدولي يراقب حملة التطعيم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بيروت - رويترز

مع استعداد لبنان لتسلم أول شحنة لقاحات ضد كوفيد-19 السبت، قال البنك الدولي إنه سيراقب عن كثب حملة التطعيم التي ساعد في تمويلها للتأكد من أن الجرعات تذهب إلى الأكثر احتياجاً لها.

وتواجه المستشفيات اللبنانية، التي ظلت العام الماضي تئن تحت وطأة أزمة مالية طاحنة وانفجار هائل في العاصمة بيروت، بعضاً من أعلى معدلات الإصابة بالفيروس في المنطقة.

وفي أول عملية تمويل لشراء لقاحات كوفيد-19، أعاد البنك تخصيص مبلغ 34 مليون دولار من مشروع صحي قائم في لبنان لمساعدة هذا البلد في تمويل حملة التطعيم.

وقال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في تغريدة على تويتر: «سنراقب عملية توزيع عادلة وشفافة للقاح (للمجموعات ذات الأولوية)». وأضاف أن هذه المجموعات تضم العاملين في قطاع الصحة والسكان فوق سن الخامسة والستين.

وقال البنك إنه وقع اتفاقاً مع الصليب الأحمر للإشراف على عملية المراقبة.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد قالت إنها ضمنت الحصول على نحو 2.1 مليون جرعة من لقاح فايزر-بايونتيك للوقاية من كوفيد-19 تصل على مراحل على مدار العام. وتصل أول شحنة، وتضم 28 ألف جرعة، إلى بيروت السبت.