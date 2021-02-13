شكرا لقرائتكم خبر عن اعتراضات أمريكية على صفقة «إنفيديا - آرم» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوردت بلومبيرج أن شركات تكنولوجيا كبيرة من بينها ألفابت وكوالكوم ومايكروسوفت تشكو إلى أجهزة مكافحة الاحتكار الأمريكية بخصوص صفقة استحواذ إنفيديا Nvidia على شركة آرم لتصميم الرقائق. كانت إنفيديا أبرمت صفقة مع مجموعة سوفت بنك اليابانية في سبتمبر/ أيلول لشراء آرم بقيمة 40 مليار دولار.

أخبرت «كوالكوم» لجنة التجارة الفيدرالية والمفوضية الأوروبية وهيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة وإدارة الدولة الصينية لتنظيم السوق أن لديها مخاوف بشأن شراء إنفيديا لشركة آرم، المملوكة حاليًا لشركة سوفت بنك.

وانتقل تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) إلى «المرحلة الثانية» وطلب المنظم الأمريكي من سوفت بنك وإنفيديا وآرم تزويده بمزيد من المعلومات، وفقًا لمصدرين مطلعين على الصفقة.