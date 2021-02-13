شكرا لقرائتكم خبر عن تحقيقات تستهدف «أميريكان إكسبرس» بشأن ممارسات تجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت «أميريكان إكسبرس» أنها تخضع لتحقيقات رسمية في الولايات المتحدة في بعض الممارسات التي يلجأ إليها مندوبو مبيعاتها لبيع بطاقات للشركات الصغيرة.

وقالت الشركة الأميركية المصدرة لبطاقات الائتمان في وثيقة أرسلت إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إنها تلقت في كانون الثاني/يناير استدعاء للمثول أمام هيئة محلفين كبرى في نيويورك بناء على عناصر قدمها المدعي العام، للبت في مسألة ضرورة إجراء محاكمة. وهيئة المحلفين هي مجموعة من المواطنين الأمريكيين الذين يتدخلون بشكل عام لاتخاذ قرار.

وأضافت «أميريكان إكسبرس» أن «مكتب الحماية المالية للمستهلك» أيضا طلب معلومات «حول ممارسات تتعلق بمبيعات للمستهلكين».

وكانت المجموعة بدأت في أيار/مايو الماضي الرد على طلبات توضيح في إطار تحقيق بدأته وزارة العدل ومكتب مراقب العملة، وهما من الهيئات الرئيسية المنظمة للقطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

وتفيد الوثيقة أن التحقيق يركز على «الممارسات التجارية التاريخية المتعلقة ببعض مبيعات البطاقات للشركات الصغيرة»، من دون أن أي تفاصيل إضافية.

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال التي كشفت في كانون الثاني/يناير وجود إجراءات جارية أن بعض مندوبي مبيعات «أميريكان إكسبرس» يمارسون ضغوطا على رؤساء شركات صغيرة أو يقدمون لهم معلومات كاذبة حول مزايا ورسوم بطاقات الائتمان من أجل زيادة أرقام مبيعاتهم.

وقالت المجموعة في الوثيقة التي أُرسلت إلى «لجنة الأوراق المالية والبورصات» الجمعة «نتعاون مع كل هذه التحقيقات وواصلنا تعزيز إجراءاتنا الرقابية لممارسات البيع».

وأضافت «لا نعتقد أن هذا سيكون له تأثير سلبي كبير على أعمالنا أو أدائنا».

من جهة أخرى، أكدت المجموعة أنها أجرت تحقيقا داخليا في بعض المبيعات التي جرت في 2015 و 2016 واتخذت إجراءات تأديبية «مناسبة».

(أ.ف.ب)