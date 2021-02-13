290 ألف درهم ريع مزاد «سنابل المحبة» لدعم ذوي الإعاقة الذهنية

الشارقة: مها عادل

حققت خمس لوحات من إبداع فنانتين من ذوي الإعاقة 290 ألف درهم في المزاد الافتراضي «سنابل المحبة» الذي نظمته مدرسة الوفاء لتنمية القدرات التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية الأربعاء الماضي.

وجاء المزاد الذي استمر من الخامسة حتى السادسة مساءً عبر برنامج «ويبكس» في إطار الدورة الـ 20 لمهرجان «سنابل المحبة» الذي تنظمه المدرسة سنوياً بهدف تحقيق مبدأ الشراكة المجتمعية عبر مساهمة أفراد المجتمع في دعم تعليم وتمكين ذوي الإعاقة الذهنية وتوفير الوسائل والتقنيات الحديثة.

وشهد المزاد كلمة ترحيبية ألقتها هبة الحمراني، مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية في المدينة، عرّفت من خلالها بما تقدمه من برامج تعليمية وتدريبية لذوي الإعاقة وفق أفضل الممارسات العالمية.

وتحدثت عن تجاوز عدد ذوي الإعاقة الذين استفادوا من خدمات المدينة خلال العشرين عاماً الماضية الـ 30 ألف شخص، في حين بلغ عدد الموظفين فيها 631 موظفاً، 60 منهم من ذوي الإعاقة.

بعد ذلك، ألقت منى عبد الكريم اليافعي، مدير المدينة، كلمة شكرت فيها جميع المشاركين بالمزاد على مساندة الخدمات التي تقدمها المدينة لذوي الإعاقة.

وأوضحت اليافعي أن «المشاركة في المزاد أكدت الحرص على مبدأ المسؤولية المجتمعية وفي هذا خيرُ نموذجٍ يقتدي به الآخرون من أفرادٍ ومؤسساتٍ لِيُسهم كلٌّ بدوره وحسب قدرته في دعم المدينة وما تقدمه من خدمات لذوي الإعاقة ومن أهمها الخدمات التعليمية».

بعد ذلك، شاهد الجميع مادة فيلمية توضح مراحل إعداد اللوحات التي أبدعتها الفنانتان موزة العبد الله وانتصار محمد الظاهري لتنطلق إثر ذلك فعاليات المزاد الذي قدمه سيف حمود الشامسي، من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

فخر ورضا

على هامش المزاد، قالت مني اليافعي، مدير المدينة لـ ”الخليج 365”: أشعر بالفخر والرضا لنجاح الحدث وتحقيق الهدف منه، لعدة أسباب أهمها، إنه ساهم في رفع الروح المعنوية للفنانتين المشاركتين بلوحاتهما وزاد ثقتهما بنفسهما وبمجرد علمهما بموضوع المشاركة، أظهرتا حماساً واضحاً لإثبات قدراتهن الإبداعية، خاصة إنها المرة الأولى التي تشاركان فيها بمزاد افتراضي مباشر. وهذا النجاح أضاف لهما الكثير وزاد من استعدادهما لمشاركات قادمة، خاصة أن هذه اللوحات تعتبر مشاركة منهن للمدينة.

وأضافت اليافعي: منح هذا النجاح المدينة وسيلة جيدة ومبتكرة لتنفيذ خطط للتسويق مختلفة، وأوضح أهمية تنظيم المعارض الافتراضية لتحقيق الدعم المادي والمعنوي وإظهار مهارات وإبداعات ذوي الإعاقة. ورغم أن فكرة «سنابل المحبة» بدأت بسيطة عام 1998، إلا أنها أثبتت نجاحاً متزايداً على مدى السنوات في رفع الوعي المجتمعي عن ذوي الإعاقة والتحفيز علي عمل الخير

والتطوع.

إدارة حكيمة

أشاد خميس بن سالم السويدي، رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى في الشارقة، بالإدارة الحكيمة للمدينة وفريق عملها وحرصها على تقديم أفضل الخدمات لطلابها ذوي الإعاقة في جميع المجالات.

وأثنى على علاقات المدينة الراسخة والمتميزة مع المؤسسات والجهات والمراكز والأسر وتطويرها المستمر لوسائل التعليم المتعددة التي توفرها بهدف تنمية مهارات ذوي الإعاقة وقدراتهم المعرفية والحياتية.

وأوضحت د.سامية محمد صالح، مدير مدرسة الوفاء لتنمية القدرات، أن ريع «سنابل المحبة» الذي تنظمه المدرسة منذ العام 1998 يعود لتطوير برامجها المقدمة لذوي الإعاقة، وأنه الحدث يمثل دعوة لأفراد المجتمع للتعرف على هذه الخدمات والمساهمة في مساندتها وتوفيرها عبر التبرعات المادية والعينية.

وأشارت إلى أهم خدمات المدرسية بفرعيها في اليرموك والرملة كالتشخيص والتقييم والاختبارات وخدمات التدريب والتعليم وفق أحدث البرامج التربوية الفردية بالإضافة إلى الخدمات العلاجية والأنشطة المساندة وبرنامج الدمج وخدمات التدريب للكادر الفني على المستويين الداخلي والمحلي والتوعية المجتمعية وخدمات الإرشاد الأسري.

صالح أكدت أن المدرسة تقدم خدماتها لـ 270 شخصاً من ذوي الإعاقة الذهنية والإعاقات المتعددة والشديدة وبعض حالات اضطراب طيف التوحد من عمر 5 إلى 16 سنة بالإضافة إلى الخدمات المقدمة للفئات الأخرى.