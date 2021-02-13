«إكسبوجر» يُطلق أول معرض دولي دائم للتصوير في الشارقة

أطلق المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» أول معرض دولي دائم للتصوير الفوتوغرافي في الشارقة (Gallery X)، ليكون بذلك أول مهرجان من نوعه في الإمارات ينظم معرضاً شهرياً لأعمال كبار المصورين الإماراتيين والعرب والأجانب.

وبذلك سجل المهرجان الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إضافة جديدة ونوعية لعشاق الفن والتصوير من الهواة والمحترفين في الإمارات والمنطقة.

جاء إطلاق المعرض الجديد خلال فعاليات النسخة الخامسة من المهرجان التي تقام في «مركز إكسبو الشارقة» وتختتم اليوم السبت. ومن المقرر تنظيم المعرض في مدرج المجاز احتفاءً بالجهود الكبيرة والأعمال الاستثنائية التي قدمتها أجيال من المصورين، وفرت للعالم بأسره فرصة الوصول إلى الأخبار العاجلة، واستكشاف الطبيعة بجمالها وثورتها، والتعرف إلى الناس وعواطفهم، وتوثيق الفنون والحياة، والعمارة، والعلوم والطب، والموسيقى، والأدب، ومجمل ما يشكل ذاكرتنا البصرية.

ويحتفي المعرض بتطور فن السرد البصري عبر العصور، إذ ينظم معرضاً كل شهر، ويقدم الأعمال الإبداعية التي التقطتها عدسات مجموعة من المصورين الموهوبين الذين فازوا بالدورات السابقة من «جوائز إكسبوجر العالمية» ووصلوا إلى قائمتها القصيرة.

ويمتلك المعرض الاستعدادات اللازمة ليصبح حدثاً ثقافياً وتعليمياً بارزاً على مستوى المنطقة، ويسعى لاحتضان المقيمين على أرض الدولة، والمصورين العالميين الإبداعيين، والمواهب الناشئة، والشباب، ويوفر لهم مجموعة من المعارض، والبرامج الأكاديمية، وورش العمل التفاعلية، كما يوفر لكل المهتمين بفن التصوير منصة للقاء والتعلم، وتبادل الأفكار والخبرات، والاحتفاء بهذا الفن العريق.

وأطلق معرض (Gallery X) في جناحه ضمن فعاليات نسخة العام الجاري من المهرجان، منتجات تجارية حصرية لدعم علامة «إكسبوجر».