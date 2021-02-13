شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. حريق هائل يلتهم شاحنات وقود على الحدود الإيرانية-الأفغانية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:

"الخليج"

أفادت وسائل إعلام إيرانية، السبت، بوقوع انفجار في مصلحة جمارك "إسلام قلعة" داخل الأراضي الأفغانية على بعد 18 كم من منفذ دوغارون الحدودي التابع لمدينة تايباد الإيرانية شرق محافظة خراسان،

وأدى الانفجار إلى إخلاء الحدود المشتركة (منفذ دوغارون) من الشاحنات والسيارات وتعطيل الحدود.

وكانت السلطات الإيرانية، أعلنت، السبت، مقتل شخصين وإصابة عشرة آخرين في انفجار غازيّ في مدينة أردبيل شمالي غرب إيران.

وأعلن رئيس مركز طوارئ أردبيل الطبي ماجد غريباني في حديث لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) «مقتل شخصين وإصابة 10 آخرين بانفجار غاز في منزل سكني في أردبيل»، مشيراً إلى أن «الانفجار وقع عند الساعة 7:02 صباحاً».