شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الحاصلات الزراعية تستهدف معرض ضخم بمشاركة 108دولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شعبة الحاصلات الزراعية، أنه يجرى الاستعداد لإقامة معرض عالمى ضخم للحاصلات الزراعية والبقوليات والأغذية تحت مظلة غرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية.

وأوضح أحمد الباشا إدريس رئيس الشعبة، أن المعرض سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة المقبلة، وسيتم مخاطبة سيضم 108 دولة عربية وأجنبية، ومن المستهدف مشاركة نحو 2500 إلى 3000 شركة مصرية وأجنبية.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن هذا المعرض يأتى تماشياُ مع استراتيجية الدولة التى تضع التصدير على رأس أولويتها، فضلاً عن إيمانها بالفرص الواعدة بالسوق العربية والإفريقية والأوربية.

وأكد إدريس، أن المعرض سيكون منصة استثنائية لتنشيط صادرات وواردات قطاع البقوليات والحاصلات الزراعية وكذلك الصناعات الغذائية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتجات المصرية خاصةً فى إفريقيا لموقعها الاستراتيجى والمركزى للعالم.

وأضاف رئيس الشعبة، أن رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المهندس ابراهيم العربي، يعطى لهذا المعرض اولوية كبيرة، وسيتم خلال الايام المقبلة الاعلان عن التفاصيل وكيفية الاشتراك فى هذا المعرض الضخم، الذى لن يقل اهمية عن المعارض الدولية الاخري، وسيتيح فرص امام المصدرين والمستورين المصريين اللقاء بنظائرهم من الشركات العربية والعالمية، وعقد لقاءات بى تو بى لعقد اتفاقيات تجارية بين مصر والدول الاخرى.