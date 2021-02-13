شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار النفط بالأسواق العالمية.. 62.43 دولار لبرنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط،62.43دولار للبرميل لخام القياس العالمي برنت وذلك عند التسوية أمس الجمعة مرتفعا بمقدار 1.29 دولار أو ما يوازي2.1٪، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59.47دولار للبرميل مرتفعا بمقدار1.23دولار أو ما يوازي 2.1%.

وقالت وكالة الطاقة الدولية الخميس، إن إمدادات النفط العالمية ما زالت تفوق الطلب بسبب استمرار إجراءات العزل العام الهادفة لمكافحة فيروس كورونا وانتشار سلالاته، لكن اللقاحات يجب أن تساعد على تعافي الطلب وسرعان ما تسمح للمنتجين بضخ المزيد.

وأضافت الوكالة وفقا لرويترز، "في ظل توقع ارتفاع الطلب بقوة واستمرار توقع نمو متواضع للإمدادات من خارج أوبك، من المنتظر السحب سريعا من المخزونات خلال النصف الثاني من العام... يهيئ هذا المجال لأوبك+ للبدء في تقليل التخفيضات".

وقالت أوبك، إن الطلب العالمي على النفط سينتعش في 2021 بوتيرة أبطأ مما كان يُعتقد سابقا، في أحدث خطوة ضمن سلسلة تخفيضات للتوقعات وسط تداعيات جائحة فيروس كورونا مضيفة في تقرير شهري، أن الطلب سيرتفع 5.79 مليون برميل يوميا هذا العام إلى 96.05 مليون برميل يوميا، مخفضة بذلك توقعها 110 آلاف برميل يوميا عنه قبل شهر مضى.