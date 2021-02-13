شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل التغيرات التى تشهدها أسعار الذهب اليوم السبت 13-2-2021 في مصر ، حيث سجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 797 جنيها للجرام، وهو السعر المقرر أن يستمر في سوق الصاغة حتى صباح الاثنين.

أسعار الذهب اليوم ..

عيار 21 سجل 797 جنيها.

عيار 24 سجل 911 جنيها.

عيار 18 سجل 684 جنيها.

الجنيه الذهب 6376 جنيها.

أونصة الذهب 1824 دولارا.

وكانت أسعار الذهب شهدت خلال آخر 48 ساعة هبوط ملحوظ بقيمة 8 جنيهات في السوق المصرى، وذلك على خلفية تراجع كبير للمعدن الأصفر على المستوى العالمى، الأمر الذى انعكس على كافة الأعيرة بسوق الصاغة، وتراجع العيار الرئيسى في مصر عيار 21 وهو الأكثر تداولا ومبيعا في البلاد من 803 إلى 795 جنيها للجرام بدون مصنعية، لكن السعر تحرك اليوم في حدود جنيهين فقط ليستقر عند 797 جنيها للجرام.

وسجل الذهب عالميا هبوط محلوظ في تعاملات الخميس والجمعة، وذلك مع ارتفاع الدولار وانتعاش العملة الأمريكية، مع اقتراب خطة التحفيز المقرر تنفيذها لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي.