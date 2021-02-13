الاقتصاد

سعر اليورو اليوم السبت 13-2-2021 أمام الجنيه المصرى

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القاهرة - سامية سيد - استقر سعر اليورو اليوم السبت 13-2-2021 ، مقابل الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم خلال عطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى 18.84 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 18.88 جنيه للشراء، و19.01 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل ، شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم ، ثباتا أمام الجنيه المصرى، ومنها الدولار، اليورو، الريال السعودى، الجنية الاسترلينى والدينار الكويتى، فسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنيه الاسترلينى عند 21.46 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:
 

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سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى
 

18.88 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى
 

18.84 جنيه للشراء.

19.02 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك مصر
 

18.87 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك البركة
 

18.81 جنيه للشراء.

19.06 جنيه للبيع.

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سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib
 

18.84 جنيه للشراء.

18.99 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى
 

18.91 جنيه للشراء.

19.05 جنيه للبيع.

 

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية
 

18.84 جنيه للشراء.

19.01 جنيه للبيع.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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