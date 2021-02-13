شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر الريال السعودى اليوم السبت 13-2-2021، أمام الجنيه المصرى بالبنوك، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف في البنك المركزى المصرى 4.15 جنيه للشراء، و4.17 جنيه للبيع.

وفى سياق متصل، سجل سعر الدولار استقرارا عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنية الإسترلينى عند 21.46جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.15 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.06 جنيه للشراء.

4.22 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.08 جنيه للشراء.

4.17 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى قناة السويس

4.13 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى مصرف أبوظبى الإسلامى

4.08 جنيه للشراء.

4.18 جنيه للبيع.