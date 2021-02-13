شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف حاتم الصولى رئيسا لقطاع الجودة بالهيئة القومية للبريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد قراراً بتكليف حاتم الصولى رئيساً لقطاع الجودة بالهيئة القومية البريد. ويتمتع حاتم الصولى بخبرة كبيرة فى مجال العمل البريدى تقلد خلالها العديد من المناصب وساهم بخبراته العلمية والعملية فى تطوير أداء العمل بالبريد المصري.

شارك فى تطبيق معايير الجودة منذ عام 2013 والذى أثمر عن رفع مؤشرات آداء البريد المصرى الى مستويات عالمية تخطت 90 % بعد تطبيق العديد من اجراءات تحسين جودة عمليات التشغيل الداخلية وتطوير عمليات ومهلات النقل داخل البريد لتصبح خدمة البريد السريع من الإيداع إلى التسليم خلال 24 ساعة فى القاهرة ومحافظات الوجه البحرى و شمال الصعيد.

كما قام حاتم الصولى بوضع أسس و مبادئ التحسين المستمر وربط تطوير الاعمال بنظم الجودة الشاملة ووضع معايير و مؤشرات الآداء للخدمات الحكومية "E Administration , E Post" بالإضافة الى تطبيق معايير الجودة الدولية فى مجال خدمات التجارة الالكترونية و كذلك تطبيق معايير الامن البريدى و أمن المنشأت بمركز البريد المصرى فى مطار القاهرة بالإضافة الى تنفيذ الربط و تبادل البيانات المسبقة مع شركات الطيران لاول مرة بالإضافة الى وضع معايير جودة قياسية للخدمات الحكومية و خدمات الشمول المالى.

حصل حاتم الصولى على بكالوريوس تجاره شعبة محاسبة من جامعه القاهره كما حصل على شهادة PMP و العديد من الدورات المتخصصة وورش العمل الدوليه وشغل حاتم الصولى رئيس مشروع تحسين نوعية الخدمات من الاتحاد البريدى العالمى والذى أثمر عن إحداث طفرة ونقلة نوعية فى جودة عمليات اسطول البريد المصرى فى النقل البريدى المحلى وميكنة خدمة البريد المسجل المحلى كما يشغل حالياً رئيس فريق بناء القدرات فى مجال الخدمات اللوجيستية وطرود التجارة الالكترونية ضمن برنامج الاتحاد البريدى العالمى المنظمة التابعة للامم المتحدة ORE ، بالإضافة الى أنه عضو فريق الخبراء الدوليين فى مجال النقل و الجمارك و تطوير الخدمات الالكترونية وعضو اللجنة العليا التنسيقية بين IATA , UPU ورئيس فريق الاستراتيجية العربية بجامعه الدول العربية

كما شارك حاتم الصولى ضمن فريق عمل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إعداد الموقف التفاوضى للعديد من اتفاقيات تحرير التجارة الدولية والاقليمية مثل مقترحات التجارة الإلكترونية سواء كانت تابعه الى منظمة التجارة العالمية او المنظمات الإقليمية مثل الكوميسا ومنطقة التجارة الحرة القارية الافريقية "AFCFTA" والاتفاقية العربية لتحرير التجارة ضمن اعمال جامعة الدول العربية بالاضافه الى العديد من اللجان المعنية بالتجارة فى الخدمات البريدية والتجارة الإلكترونية الامر الذى ساهم فى بناء خبرات كبيرة اسهمت فى تحقيق نقله نوعية فى خدمات البريد المصري.