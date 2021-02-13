شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المهندس محمد فكرى عبدالشافى نائب رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، اليوم السبت وفاة المهندس محمد فكرى عبدالشافي نائب رئيس لجنة الضرائب بإتحاد الصناعات المصرية.

وكان اتحاد الصناعات المصرية، عقد اجتماعا مشتركا لمجلس إدارة اتحاد الصناعات ورؤساء الغرف الصناعية عبر تطبيق زووم بغرض عرض نتائج الاجتماعات التي تمت مع الحكومة المصرية بشأن مبادرة حياة كريمة التي تنفذها الدولة بتوجيهات رئاسية والتي تستهدف تطوير بنية 1500 قرية مصرية علي مدي ثلاث سنوات لتوفير سبل التنمية المستدامة في تلك القري ورفع المستوي المعيشي لسكانها.