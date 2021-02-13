شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «تويتر» والمغني جاي زي يطلقان مؤسسة «عملة الإنترنت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مؤسس تويتر جاك دورسي التعاون مع مغني الراب جاي زي لإطلاق مؤسسة ترمي لتمويل تطوير البيتكوين لتصبح «عملة الإنترنت».

وكتب دورسي وهو أيضا رئيس شركة «سكوير» لخدمات الدفع، عبر تويتر «أنا وجاي زي سنقدم 500 بتكوين كمنحة جديدة تحمل اسم بي ترست لتمويل تطوير البيتكوين، ستتركز في بادئ الأمر على فرق في إفريقيا والهند».

وأضاف دورسي «نقوم بذلك بثقة عمياء من دون أي توصيات من جانبنا»، واضعا رابطا للترشيحات لتولي أول ثلاثة مناصب عضوية في المجلس.

وتشير صفحة الترشيحات إلى أن مهمة «بي ترست» ستكون «جعل بيتكوين عملة الإنترنت».

وسمحت السلطات الكندية الجمعة بإطلاق أول صندوق في العالم للبيتكوين المتداول في البورصة، ما يعطي المستثمرين نفاذا أكبر إلى هذه العملية الافتراضية.

ورغم الشبهات باستخدام البيتكوين في عمليات غير قانونية، تحقق العملة المشفرة نموا كبيرا بفضل استثمارات شركات كبرى.

وقد أعلنت «تيسلا» الاثنين استثمارها 1,5 مليار دولار في البتكوين وهي تعتزم قبول هذه العملة الافتراضية كوسيلة دفع لشراء سياراتها.

وفي تشرين الأول/أكتوبر، أطلقت شركة «باي بال» العملاقة للدفع الإلكتروني خدمة للمشتريات والدفع بالعملة المشفرة، فيما أعلنت «سكوير» استثمارها 50 مليون دولار في البيتكوين.

ولم يخف جاك دورسي يوما اهتمامه بعملة بيتكوين الافتراضية إذ يرى فيها نموذجا للحوكمة اللامركزية للإنترنت.

وأطلقت عملة البيتكوين في 2009 ولم تكن قيمتها كبيرة في البداية، لكن سعرها تجاوز هذا الأسبوع 45 ألف دولار.

وحاولت شركات كندية وأميركية من دون جدوى في السنوات الأخيرة إطلاق صناديق مماثلة للبيتكوين.

(أ.ف.ب)