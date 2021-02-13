شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب إخفاقه المتكرر.. خفض تعويضات رئيس «سيتي» 21% والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت مجموعة «سيتي جروب» المصرفية الأمريكية العملاقة في وقت متأخر من يوم الجمعة: إن تعويضات الرئيس التنفيذي المنتهية ولايته مايك كوربات لعام 2020 ستكون 19 مليون دولار، بانخفاض 21% عن 2019.

ووفقاً لإفادة تنظيمية، قال البنك في بيان، إن مسؤولي الشركة خفضوا حوافز كوربات بسبب إخفاقه المتكرر في معالجة المخاطر والسيطرة على مخاوف المنظمين.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، دفع البنك غرامة قدرها 400 مليون دولار ووضع خطة تصحيح شاملة بعد أن كشف المنظمون الأمريكيون عن العديد من أوجه القصور طويلة الأمد وفترات تشغيلية تسببت في قيام البنك بتوزيع ما يقرب من مليار دولار من أمواله الخاصة عن طريق الخطأ.

وبعد فترة وجيزة، أعلن البنك أن كوربات سيتقاعد في وقت أبكر مما كان متوقعاً وأن المجموعة ستعزز الاستثمار في الأنظمة التشغيلية بمقدار مليار دولار. هذا وسلطت جين فريزر، الرئيسة التنفيذية القادمة، الضوء على تحسين أنظمة التحكم واعتبرت معالجة المخاطر أولوية قصوى.

وفي أماكن أخرى في وول ستريت، أبدت البنوك بعضاً من التحفظ على تعويضات المسؤولين التنفيذيين لتعكس بذلك الأثر المالي لوباء فيروس كورونا. حيث خفضت مجموعة «بانك أوف أمريكا» رواتب الرئيس التنفيذي برايان موينهان بأكثر من 7%، وانخفضت أيضاً رواتب الرئيس التنفيذي لـ «ويلز فيرجو»، تشارلي شارف بنسبة 12% في عام 2020. فيما أبقى بنك «جيه بي مورجان تشيس أند كو» على أجر رئيسه التنفيذي جيمي ديمون ثابتاً. في حين تراجعت رواتب ديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «جولدمان ساكس» بنسبة 36%.

بالمقابل، برز بنك «مورجان ستانلي» من بين أفضل 6 بنوك أمريكية من حيث زيادة الأجور. إذ ارتفع راتب الرئيس التنفيذي جيمس جورمان بنسبة 20% خلال نفس الفترة.