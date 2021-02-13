شكرا لقرائتكم خبر عن فرق التفتيش الأمنية بالشارقة تغلق منشأة تجارية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

أغلقت فرق التفتيش الأمنية المكلفة بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في إمارة الشارقة منشأة تجارية، لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس «كوفيد-19»، وذلك بالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة.

وأوضحت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة؛ أن فرق التفتيش الأمنية مستمرة في جولاتها التفتيشية بشكل مكثف، لمراقبة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق مخالفي الاشتراطات، والمعايير والإجراءات المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة بالدولة والإمارة.