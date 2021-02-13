شكرا لقرائتكم خبر عن فيسبوك تطور ساعة يد ذكية بخصائص صحية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (رويترز)

ذكر موقع ذي إنفورميشن لأخبار التكنولوجيا نقلاً عن مصادر مطلعة الجمعة، أن شركة فيسبوك تطور حالياً ساعة يد ذكية تتيح للمستخدمين إرسال الرسائل وتضم خصائص تتعلق بالصحة واللياقة البدنية.

وقال ذي إنفورميشن، إن فيسبوك تخطط للبدء في بيع الساعة الجديدة العام المقبل في خطوة تدخل بها في سوق تهيمن عليه حالياً شركتا أبل وهواوي. وستتصل ساعة فيسبوك الذكية الجديدة بالشبكات الخلوية وهو ما سيتيح لمستخدميها إمكانية إرسال رسائل والاتصال بخدمات أو أجهزة شركات الصحة واللياقة البدنية.

ودخلت فيسبوك قطاع إنتاج الأجهزة في السنوات الأخيرة وطرحت منتجات منها جهاز الواقع الافتراضي أوكيولس وجهاز دردشة الفيديو بورتال.