شكرا لقرائتكم خبر عن أنشيلوتي يتعرض للسرقة ويبرر بروده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تعرض منزل الإيطالي كارلو أنشيلوتي (61 عاماً) مدرب إيفرتون الإنجليزي للسرقة من قبل لصوص ملثمين في حي بلندلساندز - ميرسيسايد. ولم يكن أنشيلوتي موجوداً في المنزل وقت السطو في الساعة السادسة والنصف مساء الجمعة ونجح اللصوص في سرقة خزنة قبل فرارهم بعدما علموا أن ابنته كاتيا موجودة في المنزل.

من جهة أخرى، شرح أنشيلوتي سبب برودة ردة فعله وقيامه بشرب الشاي بعد تسجيل لاعبه البرازيلي بيرنارد هدف الفوز على توتنهام ( 5-4) في الوقت الإضافي من المباراة الماراثونية وقال: «كنت أشرب الشاي لأنني كنت متجمداً من البرد وبعد 90 دقيقة لم أكن قادراً على الكلام لأنني فعلاً شعرت ببرد شديد».

وتابع أنشيلوتي الذي يزور فولهام الأحد: «طلبت كوب شاي وعندما سجل بيرنارد لم أحتفل لسببين: الأول لأن الكوب بيدي والثاني لأنني لم أعرف إن كان الحكم سيحتسب الهدف لأنه طلب التدقيق في وجود حالة تسلل، لهذا كنت هادئاً ومتماسكاً لكن السبب الأول كان البرد». مساعد أنشيلوتي دنكان فيرجسون ضحك على ردة فعل المدرب وقال حينها إنها كانت بسبب شبعه من الانتصارات والألقاب مع أكبر الأندية الأوروبية.