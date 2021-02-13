شكرا لقرائتكم خبر عن روي كين يفاجئ جمهوره بتدشين «إنستجرام» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

فاجأ أيقونة مانشستر يونايتد السابق روي كين جمهوره بتدشين حساب في «إنستجرام» بعدما كان من أشد المنتقدين لانهماك لاعبي الكرة بمواقع التواصل الاجتماعي. ونشر كين (الذي انتقد التقاط نجوم أرسنال لصور سيلفي بعد الفوز بالمباريات في 2015 ) صورة سيلفي مع كلبه وكتب تحتها «أفضل صديق للإنسان». وجمع كين حتى الآن نصف مليون متابع وعلق زميله في استوديو التحليل ميكا ريتشاردز: «إنه هنا، أستطيع التأكيد رسمياً على أن «كين 16» هو الحساب الرسمي له، قيل له ألا أحد سينتج مسلسلاً عن رحلاتنا إلا في حال وجود حساب له، يمكنكم أيضاً مشاهدة كواليس موظف الزي عندما يحصل على منصب مدرب مجدداً». وعلق حساب مانشستر يونايتد وكتب:«هذا سيكون شيئاً جيداً» مرفقة بإيموجي بوب كورن.