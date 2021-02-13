الاقتصاد

لمسة وفاء من نجوم البايرن

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في بادرة وفاء، حمل نجوم بايرن ميونيخ قمصان زملائهم الغائبين عن نهائي مونديال كاس العالم للأندية في غرفة ملابس ملعب الريان في العاصمة القطرية الدوحة، وحمل اللاعبون بعد الفوز على تيجريس المكسيكي بهدف بنيامين بافارد قميص المدافع الألماني جيروم بواتينج الذي غاب عن المشاركة بسبب انتحار خطيبته السابقة بعد أسبوع من انفصالهما وقميص المهاجم توماس مولر الذي غاب بعد إيجابية فحص كوفيد -19 قبل النهائي فيما تضمنت القمصان الأخرى قميص ليون جورتسكه وخافي مارتينيز وألكسندر نوبل وتانجي نيانزو الغائبين للإصابة .

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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