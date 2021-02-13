ميثاء بنت محمد تقود «الإمارات» للقب أساتذة البولو

قادت سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم فريقها «الامارات» الى الفوز بلقب كأس الماسترز 2021 للبولو، بعد الفوزعلى فريق باتستوني في المباراة النهائية للبطولة بنتيجة ثمانية أهداف مقابل أربعة أهداف ونصف، أحرزت سموها أربعة أهداف منها وصنعت هدفين ليتوج فريقها بالكأس الغالية وهو فوز مهم يسبق كأس دبي الذهبية.

ووجه رجل الأعمال محمد الحبتور رئيس اللجنة المنظمة العليا لسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية للبولو التهنئة الى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة فريق الامارات بمناسبة فوز فريقها بالكأس، كما أعرب عن تمنياته بحظ أوفر لباقي الفرق، مشيراً الى أنه كان من المفروض أن تشارك 10 فرق في البطولة إلا أن اللجنة المنظمة ارتأت أن تقلص العدد بسبب ضيق الوقت، موجهاً الشكر الى شركة النهضة للمقاولات راعي البطولة، وتوقع الحبتور أن تشهد بطولة كأس دبي الذهبية التي تنطلق مبارياتها الثلاثاء بمشاركة 8 فرق وبهانديكاب 18 جول منافسات ساخنة بسبب الاستعداد الجاد من جميع الفرق المشاركة.

وكشف الحبتور النقاب عن عزم اللجنة المنظمة نقل جميع مباريات الكأس الذهبية على الهواء مباشرة عبر «POLOLINE TV» حتى نوفر الاجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي لمحبي وعشاق البولو.

وكانت المباراة النهائية قد شهدت بداية حذرة للفريقين لينتهي الشوط الاول بالتعادل السلبي رغم تقدم الإمارات بنصف جول بسبب فارق الهانديكاب وفي الشوط الثاني نجح فريق باتستوني في إحراز أول أهداف المباراة الا أن فريق الامارات باغت منافسه باحراز ثلاثة أهداف تباعاً منهياً الشوط بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف ونصف.

وفي الشوط الثالث نجح كل من فريق الامارات وفريق باتستوني في إضافة ثلاثة أهداف الى رصيدهما بينما رفع باتستوني رصيده لتصبح النتيجة ستة مقابل أربعة أهداف ونصف لصالح فريق الامارات. وفي الشوط الرابع والاخير أضاف فريق الامارات هدفين بينما توقف رصيد باتستوني عند أربعة أهداف ونصف فقط ليتوج فريق الامارات بكأس البطولة وينال فريق باتستوني لقب الوصيف.

وعقب المباراة قام محمد الحبتور بتتويج الفرق الفائزة حيث سلم كأس البطولة الى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم وتوج فريق الامارات البطل وفريق باتستوني الوصيف وفريق بن دري البرونزي وفريق التاميرا صاحب المركز الرابع. ونال رجا ابو الجيبين وبانيللو جائزة أفضل لاعب كما نال خيل بانيللو واسمه سنتيا «14 عاماً» لقب أفضل خيل في المباراة.