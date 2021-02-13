شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز المنيا الجديدة: الانتهاء من تنفيذ سوق تجارية بمساحة 1014م2 بالحى السادس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد نايف، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم الانتهاء من أعمال تنفيذ سوق تجارية على مساحة 1014م2 بالمجاورة الثالثة بالحى السادس.

وأوضح رئيس الجهاز، أن السوق تضم 8 محال تجارية بأنشطة مختلفة (سوبر ماركت - مطعم - صيدلية، وغير ذلك)، بجانب أماكن انتظار للسيارات، مؤكداً استمرار جهود جهاز المدينة للانتهاء من العمل بالمشروعات المختلفة التى تحقق رغبات ساكنى المدينة، وسعياً من الجهاز لتوفير جودة الحياة لقاطنى المدينة والمترددين عليها.