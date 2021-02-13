شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم السبت 13-2-2021 بالبنوك المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم السبت 13-2-2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى، وذلك لعدم وجود تعاملات اليوم بالبنوك المصرية خلال العطلة الأسبوعية الجمعة والسبت، ومنها الدولار، اليورو، الريال السعودى، الجنية الإسترلينى والدينار الكويتى، فسجل سعر الدولار استقرارا عند 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع، كما استقر سعر الجنية الإسترلينى عند 21.46 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

وفى سياق متصل، تراجع الدولار عالميا خلال جلسة آسيوية هادئة الخميس الماضى، بعد بيانات أضعف من المتوقع للتضخم في الولايات المتحدة ليناير وتكرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي لموقفه الذي يميل إلى التيسير النقدي، لكن العملة الأمريكية عوضت بعض خسائرها مع فتح الأسواق الأوروبية.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:سعر الدولار اليوم

استقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند 15.58 جنيه للشراء، و15.68 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 18.84 جنيه للشراء، 19.02 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، عند سعر 21.46 جنيه للشراء، 21.66 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، طبقا لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، عند 4.08 جنيه للشراء، و4.18 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه، طبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، مسجلا 48.73 جنيه للشراء، و51.83 جنيه للبيع.