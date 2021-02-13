شكرا لقرائتكم خبر عن تكلفة واردات "دباديب" وهدايا عيد الحب سنويًا أكثر من 60 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بشكل سنوي، يتجدد الحديث عن واردات عيد الحب وتكاليف استيراد الدباديب والهدايا، والتي تدخل ضمن شريحة اللعب أو استيراد لعب الأطفال، وشهد عام 2020 هبوطا ملحوظا في استيراد اللعب بصورة ملحوظة، ومنها هدايا عيد الحب.

وفق الأرقام والإحصاءات المتاحة من شعبة لعب الأطفال في الغرفة التجارية، فإن استيراد الهدايا واللعب تراجع بصورة ملحوظة خلال عام 2020 لتسجل تقريبا في حدود 60 إلى 62 مليون دولار، مقابل 85 إلى 88 مليون دولار في عام 2019، وأرجعت الشعبة هذا الهبوط إلى تفشى فيروس كورونا، والذى أثر على حركة الاستيراد والتصدير في العالم كله.

وأشارت بيانات شعبة لعبة الأطفال، إلى أن توقف الفنادق عن إقامة حفلات خلال 2020 بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ساهم بصورة أو بأخرى في الحد من الاستيراد، وأن العام الجارى قد يشهد مزيد من الهبوط في واردات لعب الأطفال والهدايا والتي يدخل من بينها "دباديب" عيد الحب.

ويوجد أكثر من موعد لاحتفالات عيد الحب، حيث يحتفل العالم بعيد الحب كل عام في يوم 14 فبراير، وتحتفل مصر به مرتين في العام يوم 14 فبراير ويوم 4 نوفمبر.