شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع جنيهين وعيار 21 يصعد لـ 797 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب اليوم السبت، تحركا طفيفا بقيمة 2 جنيه في الجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب من 1818 إلى 1824 دولارا حتى الآن، وهو ما ينعكس على سعر الذهب في مصر ، وبلغ الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 797 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 21 سجل 797 جنيها.

عيار 24 سجل 911 جنيها.

عيار 18 سجل 684 جنيها.

الجنيه الذهب 6376 جنيها.

أونصة الذهب 1824 دولارا.

تساؤلات عدة للمستهلكين حول مستقبل حركة سعر الذهب على المستوى القريب، وناقش برنامج أسواق في حلقة جديدة تطورات ومستجدات أسعار المعدن النفيس، ومستقبل وتطور حركة الأسعار على المستقبل القريب بحلول نهاية هذا الشهر.

وفق التوقعات الحالية، فإن المعدن النفيس سيواصل التذبذب بين الارتفاع والهبوط وذلك مع توجه الولايات المتحدة الأمريكية لاقرار برنامج وخطة التحفيز الجديدة بـ 1.9 ترليون دولار، وهنا نحن أمام 2 سيناريو ، الأول لصعود المعد الأصفر وتشير مؤشرات السوق إلى إمكانية الوصول بالجرام في مصر إلى 830 جنيها مقابل 795 جنيها الآن.

والسيناريو الثانى للذهب، هو الهبوط مع حدوث انتعاشة للدولار، وهنا الهبوط قد يكون السعر في حدود 785 جنيها للجرام، وفق مستجدات السوق العالمية، التي تشهد تغيرات بين الحين والآخر.