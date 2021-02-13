شكرا لقرائتكم خبر عن كندا توافق على إنشاء أول صندوق لـ"البيتكوين" فى البورصة على مستوى العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات الكندية عن موافقتها على إطلاق أول صندق استثماري لعملة "البيتكوين" في العالم، وأكدت لجنة الأوراق المالية في أونتاريو التي تشرف على بورصة تورونتو أمس الجمعة أنها منحت موافقة على إطلاق صندوق المؤشرات المتداولة الذي اقترحته شركة "بربوس إينفستمنتس إنك"، مما سيزيد من فرص المستثمرين للوصول إلى العملة الرقمية المزدهرة.

وصرح متحدث باسم اللجنة لـ"فرانس برس" بأن الصندوق سيدرج في البورصة اعتبارا من الأسبوع القادم، وسيطلق عليه اسم "بي تي سي سي"، من جانبها، شددت الشركة على أن صندوقها سيكون الأول في العالم الذي يستثمر مباشرة في عملة "البيتكوين" التي تستند إلى دعم مادي وليس إلى مشتقات، ما يتيح للمستثمرين الوصول بسهولة وفاعلية إلى فئة الأصول الناشئة للعملات الالكترونية من دون المخاطر المرتبطة بمحافظ رقمية.

وستكون منصة "جيميناي تراست" للعملات الرقمية المشرف الفرعي على الصندوق الجديد الذي ستديره الشركة الكندية "سي آي بي سي ميلون غلوبال سيكيوريتيز"، وقدمت العديد من الشركات الكندية والأمريكية في الأسابيع الأخيرة عروضا أولية إلى هيئة الأوراق المالية في أونتاريو ولجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة، لعمليات إدارج في البورصة.

يأتي ذلك على خلفية ارتفاع غير مسبوق في سعر "البيتكوين" التي تم إطلاقها عام 2009 في الفترة الأخيرة، حيث تجاوز السعر هذا الأسبوع 45 ألف دولار مدفوعا بإعلان شركة "تيسلا" لصناعة السيارات الكهربائية عن استثمار كبير بقيمة 1.5 مليار دولار في العملة الرقمية.