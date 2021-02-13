شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم السبت 13-2-2021 أمام الجنيه المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدولار اليوم السبت 13-2-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى، لعدم وجود تعاملات اليوم نظراً للعطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت بالبنوك، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.57 جنيه للشراء، و15.67 جنيه للبيع، ومسجلا في البنك الأهلى المصرى 15.58 جنيه للشراء، 15.68 جنيه للبيع.

وعلى الجانب الاخر، صعد الدولار الأسترالي الخميس الماضى، الذي يعتبر مؤشرا على السيولة في الإقبال على المخاطرة، 0.3 بالمئة إلى 0.7743 مقابل الدولار بعد أن اقترب من أعلى مستوى في أسبوعين أثناء الليل.

واستقر الجنيه الإسترليني تقريبا عند 1.3825 دولار، دون أعلى مستوياته في ثلاث سنوات عند 1.3865 دولار الذي بلغه الأربعاء الماضى.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك عودة

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

15.56 جنيه للشراء.

15.66 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

15.58 جنيه للشراء.

15.68 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

15.57 جنيه للشراء.

15.67 جنيه للبيع.