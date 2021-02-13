شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم السبت 25-28 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراوحت أسعار الدواجن اليوم السبت 13-2-2021 بين 25-28 جنيها لكيلو الدواجن المزارع، وسجلت الدواجن الحمراء 26-30 جنيها للكيلو، تتراوح سعر كرتونة البيض المزارع " الأبيض" بين 38-40 جنيها للكرتونة، بينما يتراوح سعر كرتونة بالنسبة للبلدي بين 44-47 جنيها.

وأعلنت وزارة الزراعة عن تصدير الدواجن والكتاكيت وبيض التفريخ والمائدة إلى الدول العربية وشرق أسيا وأفريقيا، حيث بلغ إجمالى ما تم تصديره منها، بعد إعلان منظمة صحة الحيوان العالمية في شهر يونيو الماضي اعتماد مصر من الدول التي تطبق نظام المنشآت الخالية من أنفلونزا الطيور، حوالي 909 طن دواجن ومشتقاتها و 32 ألف كتكوت و3.6 مليون بيضة مائدة و119 ألف بيضة تفريخ.

وأكدت وزارة الزراعة ، أنه لأول مرة يكون لدينا حصر لمزارع الدواجن على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى طرح اراضي استثمارية جديدة لمشروعات الدواجن في المناطق الصحراوية تؤدي إلى زيادة الانتاج، كما أن الوزارة تسعى لفتح أسواق خارجية جديدة لتصدير الدواجن تسهم في دعم الاحتياطي المصري بالنقد الأجنبي، واستعادة ريادة مصر في مجال تصدير الدواجن بعد أكثر من 16 عاما.