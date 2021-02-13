خام «برنت» ينتزع مكاسب أسبوعية 5.3%.. والأمريكي 4.7%

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2% الجمعة، مسجلة أعلى مستوياتها فيما يربو على عام بفضل الآمال في أن يعزز تحفيز أمريكي الاقتصاد والطلب على الوقود، وفي ظل شح الإمدادات الذي يرجع بدرجة كبيرة إلى تخفيضات كبار المنتجين.

صعد خام برنت 1.29 دولار بما يعادل 2.1 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 62.43 دولار للبرميل بعد أن ارتفع خلال الجلسة إلى 62.83 دولار، أعلى مستوياته منذ 22 يناير 2020. وأغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.23 دولار أو 2.1 بالمئة عند 59.47 دولار، بعد صعوده إلى 59.82 دولار، ذروته منذ التاسع من يناير 2020.

انتزع الخام الأمريكي مكاسب أسبوعية بنحو 4.7 بالمئة، في حين ارتفع برنت 5.3 بالمئة على مدار الأسبوع.

يعقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعا مع مجموعة من رؤساء البلديات وحكام الولايات من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في إطار مساعيه لإقرار خطة إغاثة من تداعيات فيروس كورونا حجمها 1.9 تريليون دولار لتدعيم النمو الاقتصادي ومساعدة الملايين من العاطلين عن العمل.

وتدعمت الآمال حيال عودة الحياة إلى طبيعتها في نهاية المطاف بفضل تراجع حاد في إصابات كوفيد-19 وأعداد نزلاء المستشفيات.

وقال جيم ريتربوش، رئيس ريتربوش وشركاه في جالينا بولاية إلينوي، «التحفيز الأمريكي المتوقع والتقدم الجاري على صعيد اللقاحات من المرجح أن يبقي الشهية مفتوحة للأصول عالية المخاطر بتقديمه الدعم لسوق النفط.»

وارتفعت الأسعار على مدار الأسابيع الأخيرة لأسباب منها تخفيضات إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

تدعمت أسعار النفط أيضا بالآمال حيال توزيع اللقاحات للوقاية من فيروس كورونا بما قد ينشط تعافي الطلب.

لكن أوبك قالت هذا الأسبوع إنها تتوقع تعافي الطلب العالمي على النفط تعافيا أبطأ من التقديرات السابقة في 2021، مقلصة توقعاتها 110 آلاف برميل يوميا إلى 5.79 مليون برميل يوميا.

وقالت وكالة الطاقة إن المعروض النفطي مازال أعلى من الطلب العالمي، لكن من المتوقع أن تدعم لقاحات كوفيد-19 تعافي الطلب.

وقال كومرتس بنك «تقرير (وكالة الطاقة) يرسم صورة أشد تشاؤما عما افترضه المتعاملون بالسوق في ضوء الأسعار المرتفعة حاليا.» (رويترز)