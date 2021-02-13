ناسداك يقود «وول ستريت» بمكاسب أسبوعية 1.7%

بلغ المؤشران ستاندرد أند بورز وناسداك المجمع مستويات إغلاق قياسية مرتفعة الجمعة وسط شراء المستثمرين في أسهم الطاقة والشركات المالية وشركات المواد وبيعهم أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة توقعا لدعم مالي جديد من واشنطن لمساعدة الاقتصاد الأمريكي على التعافي.

لازمت المؤشرات الرئيسية نطاقا ضيقا خلال الأسبوع مع خروج المستثمرين من أسهم النمو التي هيمنت على موجة صعود دامت لنحو عام ليشتروا في الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية وتلك المسعرة بأقل من قيمتها الحقيقية.

وارتفعت قطاعات الطاقة والشركات المالية والمواد على ستاندرد أند بورز توقعا لاستفادتها من إعادة فتح الاقتصاد، في حين انخفضت أسهم ذات ثقل مثل أبل وتيسلا ومايكروسوفت معظم فترات الجلسة.

وقال توماس هايِس، رئيس صندوق التحوط جريت هيل كابيتال في نيويورك إن أسهم القيمة والأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية تستفيد في ظل مناخ رفع سعر الفائدة والنمو المرتفع، وهي بيئة يوشك الاقتصاد الأمريكي على دخولها.

وقال «نحن نستهين بالتأثير الكامن لكل الأموال التي في النظام مع توزيع المزيد من اللقاحات ومع إعادة فتح البلاد. نواصل هذا التحول المتسق مع دورة الأعمال الجديدة، ومع ارتفاع عوائد (السندات)، فإن أسهم القيمة والمرتبطة بالدورة الاقتصادية ستقود المسيرة.»

وبناء على بيانات غير رسمية، ارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 28.29 نقطة بما يعادل 0.09 بالمئة ليصل إلى 31458.99 نقطة، وزاد ستاندرد أند بورز 18.61 نقطة أو 0.48 بالمئة مسجلا 3934.99 نقطة، وتقدم ناسداك 69.70 نقطة أو 0.5 بالمئة إلى 14095.47 نقطة.

وأنهى ستاندرد أند بورز الأسبوع بمكاسب 1.2%، بينما أضاف داو جونز 1% فيما ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 1.7%.

وارتفعت أحجام التداول في «وول ستريت» على مدار العشرين يوماً الماضية، قرب أعلى مستوى في عقد من الزمان بحسب «بلومبيرج»، حيث بلغ متوسط حجم التداول في الأسهم الأمريكية 15.8 مليار سهم خلال الفترة، وهو مستوى قريب من 16.1 مليار سهم المسجل في أعلى مستوى منذ 10 سنوات.

وعادة ما تتزامن زيادة التداولات في الأسهم الأمريكية مع فترة التقلبات، مثل الهبوط الحاد الذي جرى بفعل المخاوف من انتشار فيروس كورونا وأدى إلى عمليات بيع حادة في الأسهم، وكذلك خلال الأزمة المالية العالمية قبل عقد من الزمن. (وكالات)