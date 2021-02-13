شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير: مصر أحد أفضل الوجهات السياحية بالنسبة للسائح التشيكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وفقا لتقرير نشرته الصفحة الرسمية لمحطة الإذاعة التشيكية عن رغبة المواطنين التشيك للسفر لقضاء عطلة الصيف خارج البلاد رغم جائحة فيروس كورونا المستجد، جاءت مصر من أفضل الوجهات السياحية، حيث تلقت وكالات السفر بالتشيك آلاف الحجوزات حتي الآن إلى الوجهات السياحية الدافئة ومنها مصر.

كما أشار التقرير، إلى أن مصر تقع في المرتبة الأولى من بين الوجهات السياحية المفضلة لدي السائح التشيكي وذلك لجوها الدافئ وشواطئها المشمسة وطبيعتها الخلابة وحضارتها العريقة.

جدير بالذكر، أن موقع CNN Travel كان قد اختار مصر من أفضل 21 وجهة سياحية آمنة للسفر في عام 2021، كما حصدت مصر المرتبة الأولى عالميا بين الوجهات السياحية الاكثر طلبا خلال الفترة الحالية وذلك وفقا لاستقصاء الرأي الذي أجرته مجلة Travel Inside السويسرية المتخصصة في الشأن السياحي.



كما اختارتها جريدة التليجراف البريطانية، كأفضل الوجهات السياحية التي يمكن السفر إليها بعد رفع سياسة الإغلاق في المملكة المتحدة، أما موقع "تريب أدفايزر" فقد اختار مدينة الإسكندرية كأحد أفضل الوجهات السياحية الرائجة على مستوى العالم لعام 2021، كما إنه كان قد اختار مدينتي القاهرة والغردقة من أفضل الوجهات السياحية لعام 2020.