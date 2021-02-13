شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأدوية: زيادة فى إنتاج الدواء بعد تبسيط إجراءات التسجيل إلى عام واحد فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور على عوف رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إن هيئة الدواء اجتمعت مع شركات الأدوية لمناقشة تقليل المدة الزمنية الخاصة بأوراق تسجيل الدواء وتصنيعه فى مدة عام واحد بدلا من 5 أعوام المتبعة حاليا، وستبدأ الهيئة فى تنفيذ القرار خلال أسبوعين من الآن وتبدأ الشركات فى تقديم أوراق منتجاتها وتنتهى خلال 15 عاما.

وأضاف عوف فى تصريح خاص لـ الخليج 365، أن القرار سيساهم فى زيادة الانتاج من الأدوية وفى فترة زمنية قليلة نستطيع توفير كافة احتياجات المواطنين فى الأسواق، ولفت إلى أن موارد الدولة من أدوية كورونا لن تستنزف أبدا مع وجود الاحتياطى الكبير منها وبداية تراجع موجة الانتشار فى مصر مقارنة بباقى الدول حول العالم وخاصة الدول الأوروبية، وإن الحكومة استطاعت أن تضع خطة محكمة لتوفير احتياجات المواطنين المصابون بالفيروس سواء فى توافر مستشفيات العزل أو الأدوية الخاصة بالعزل المنزلى، وتوسعت الحكومة فى وضع تسهيلات لإنتاج شركات الأدوية كافة المستلزمات الطبية اللازمة لكورونا، ومن أبرز القرارات منح هيئة سلامة الغذاء الحق فى منح تراخيص للشركات الراغبة فى إنتاج أدوية المكملات الغذائية فى مدة لا تتعدى الـ30 يوما للحصول على الرخصة.

وقال عوف، إن عدد الشركات التى تنتج الكمامات وصل إلى 30 شركة بالإضافة إلى خطوط الإنتاج فى شركات أخرى مما أدى إلى توافرها فى الأسواق بأسعار تتراوح من 2.5 إلى 5 جنيهات ومتاحة فى كافة المناطق على مستوى الجمهورية ، والكحول 100 سم يتراوح من 8 إلى 10 جنيهات، كما يتراوح سعر الجوانتى من 2 إلى 3 جنيهات، والجيل المعقم للأيدى يصل سعره من 10 إلى 12 جنية للعبوة.



وأشار رئيس شعبة الأدوية بغرفة القاهرة التجارية، إلى توافر إسطوانات الأكسجين فى الأسواق ولا يوجد أى أزمات، وهناك 30 مصنع لإنتاجها من الهواء، ويبلغ سعر الأسطوانة يتراوح من 2800 إلى 3600 جنيه، كما يصل سعرها بالمنظم إلى 4 آلاف جنيه.