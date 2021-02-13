شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الأسماك اليوم السبت 13-2-2021 استقرارا لجميع الأصناف، فى سوق العبور للجملة.

وقال أشرف السوهاجي تاجر أسماك، إن سعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو،واستقرت أسعار البلطى المزارع " 1 " بين 18- 21 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو.

وأضاف السوهاجي لليوم السابع، أن أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر البربون " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو.

وأشار السوهاجى، إلى أن أسعار القشر بياض تتراوح بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.