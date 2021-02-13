الاقتصاد

استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد أسعار الأسماك اليوم السبت 13-2-2021 استقرارا لجميع الأصناف، فى سوق العبور للجملة. 

وقال أشرف السوهاجي تاجر أسماك، إن سعر البلطى الأسوانى يتراوح بين 17 – 37 جنيها للكيلو، والبلطى الفيليه 30 – 110جنيها للكيلو،واستقرت أسعار البلطى المزارع " 1 " بين 18- 21 جنيها للكيلو، و أسعار البلطي المزارع 2، بين 16-17 جنيها للكيلو.

وأضاف السوهاجي لليوم السابع، أن أسعار السمك البورى 1 تتراوح 42-50 جنيها للكيلو، وأسعار البورى "2 " لتسجل 32-38 جنيها للكيلو، وسعر البربون " 1 " لـ 34-40 جنيها للكيلو، والبربون " 2 " 25-35 جنيها للكيلو، وسعر المرجان " 1 " 28 – 34 جنيها للكيلو مرجان "2" 23 – 27 جنيها للكيلو، والمرجان المجمد 15 – 25 جنيها للكيلو. 

وأشار السوهاجى، إلى أن أسعار القشر بياض تتراوح بين 70-100جنيها للكيلو، وسعر البياض الأملس " 1 " 70-100 للكيلو، فيما سجل البياض الأملس " 2 " 25 – 35 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار القرميط شيلان 10 – 20 جنيها، وتراوحت أسعار المكرونة السويسي بين 60 -70جنيها، والمكرونة المجمدة 20 – 30 جنيها للكيلو، وأسعار المكرونة الخليجى 26 – 30جنيها للكيلو، وبرانيس اسكندرانى 45 – 55 جنيها للكيلو، وسعر السمك موسى 60 – 80 جنيها، وسجل سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-210 جنيها للكيلو.  

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا