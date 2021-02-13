شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم البلدى اليوم.. الكبدة البلدى تتراوح بين 120-140 جنيها الكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 أسعار اللحوم البلدى اليوم السبت 13-2-2021 ، والتى شهدت استقرارا حيث تتراوح أسعار جميع الأصناف بين 110-140 جنيها للكيلو.

وقال محروس عبد القادر تاجر لحوم، إن اللحوم البلدى تراجع مبيعاتها خلال الأعوام الماضية نظرا لارتفاع تكاليف التربية للمرابين وهو ما تسبب في رفع الأسعار المستهلك وبالتالي تراجع الطلب عليها إضافة إلى توفير منافذ توزيع للحوم البرازيلى والسوداني بأسعار أقل من اللحوم البلدى ولذلك هناك قطاع كبير أصبح يعتمد عليها.

وأوضح عبد القادر لليوم السابع، أن أسعار اللحوم الكندوز تتراوح بين 120 - 140، جنيها للكيلو، واللحم المفروم العادي 110-125جنيها الكيلو، و البفتيك والاستيك كندوز 120-140جنيها فى الكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها بين 80-120جنيها، أسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو، وسجل السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، والكبدة البلدى بين 110-140 جنيها الكيلو.

وكان السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تلقى تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول إجمالى ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادى المتصدع التى بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع محافظات الجمهورية، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

حيث أوضح التقرير، أنه تم تحصين 298 ألفا و765 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية بينهم " 182 ألف و954 رأس أبقار، 104 ألف و949 رأس جاموس، 10 الاف و479 رأس أغنام، 383 رأس ماعز" حتى 8 فبراير2021.