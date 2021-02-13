شكرا لقرائتكم خبر عن حوافز جديدة لتخريد السيارات والملاكى تصل لـ 22 ألف جنيه..تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع الاقبال الكبيرعلى التقدم بمبادرة تخريد السيارات، أقرت الحكومة عدد من الحوافز الجديدة في هذه المبادرة، وننشر أبرز هذه الحوافز المادية، وكذلك أحد المعلومات حول ملف التخريد.

- رفع نسبة الحوافز للسيارات الملاكى ليكون 10% من سعر السيارة الجديدة

- رفع الحد الأقصى لحافز الملاكى من 12 إلى 22 ألف جنيه.

- تحديد نسبة الحافز للتاكسي بـ 20% بحد أقصى 45 ألف جنيه.

- الميكروباص يبلغ نسبة الحافز فيه 25% بحد أقصى 65 ألف جنيه.

- مبادرة التخريد تستهدف سيارات مر على تاريخ تصنيعها 20 سنة.

- دعم لشراء السيارة الجديدة في المبادرة بفائدة 3 %.

- سداد أقساط السيارة الجديدة في المبادرة على 7 إلى 10 سنوات.

تستهدف مبادرة تخريد السيارات خروج أسطول السيارات التي مر على تاريخ تصنيعها 20 سنة، ومن المستهدف إحلال وتجديد 70 ألف سيارة العام الحالي، بواقع 55 ألف سيارة أجرة وملاكي و15 ألف ميكروباص.