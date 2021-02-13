شكرا لقرائتكم خبر عن التخطيط ؛ 20 مليون مواطن زيادة سكانية خلال آخر 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها، إن اخر 9 سنوات شهدت زيادة 20 مليون مواطن فى عدد السكان.

واكد التقرير، أنه يوجد خطة لتنمية الاسرة لضبط النمو السكاني، ترتكز على خمسة محاور هي: تحقيق التمكين الاقتصادي للسيدات بتنفيذ حِزمة واسعة من برامج التدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، والتدخّل الخدمي لضمان توفير وسائل تنظيم الأسرة، والتدخّل الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع وعي المواطن المصرى.والارتقاء بخصائص السكان وجودة حياة المواطن كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة،

واشار التقرير، إلى أن زيادة معدلات النمو السكاني تلتهم نتائج وثمار التنمية وتقلّل نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات ي بالقضية السكانية، والتحوّل الرقمي للوصول الذكي للفئات الـمُستهدفة، والتدخّل التشريعي لوضع إطار حاكم لسياسات التعامُل مع القضية السكانية.