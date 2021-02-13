شكرا لقرائتكم خبر عن استكمال تنفيذ مشروعات مياة وصرف بتكلفة 206 ملايين جنيه بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المهندس محب سالم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية "مختار ابراهيم سابقا"، التابعة للقابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن استكمال تنفيذ العديدمن المشروعات المتعثرة والتى تأخر تنفيذها خلال الفترة الماضية، لافتا انه يولي هذا الامر اهتماما كبيرا بهدف الانتهاء من كافة المشروعات التى تأخر تنفيذها وفق تعليمات المهندس هشام أبو العطا، رئيس القابضة للتشييد والتعمير.

أضاف محب سالم لـ" الخليج 365" انه يجرى تنفيذ واستكمال مشروعات صرف صحى ومياة بمحافظة الاسماعيلية بتكلفة 206 ملايين جنيه، منها مشروع الصرف الصحى المتكامل لمنطقة الكيلو 2، بمركز الاسماعيلية بتكلفة 150 مليون جنيه حيث من المنتظر تسليمه فى مارس المقبل، بجانب الصرف الصحو لقرية الحمادات بمركز القنطرة غرب بتكلفة 12 مليون جنيه ، حيث من المنتظر تسليمه فى يونيو المقبل.



وأشار رئيس شركة المقاولات المصرية، إلى أنه جارى تنفيذ مشروع شبكة المياة والصرف الصحى، لوحدات الاسكان الاجتماعى بمنطقة السماكين بتكلفة 44 مليون جنيه، لافتا انه من المنتظر تسليم المشروع 30 يونيو المقبل .

جدير بالذكر، أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات بجانب الاستعداد للعمل في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.