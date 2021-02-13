شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "ألفابت" يرتفع رغم استمرار الضغوط بتشريعات مناهضة لشركات التكنولوجيا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "ألفابت" – مالكة محرك البحث الإلكتروني "جوجل" – خلال تداولات اليوم الجمعة على الرغم من الضغوط على قطاع التكنولوجيا في المزيد من الدول.



وتحاول الحكومة الأسترالية سن تشريع جديد من شأنه إجبار شركات التكنولوجيا على رأسها "جوجل" و"فيسبوك" و"تويتر" على دفع رسوم لصناع المحتوى والأخبار.



وعلاوة على ذلك، تضغط أوروبا وغيرها من الدول على شركات التكنولوجيا من أجل السيطرة على المحتوى الكاذب والأخبار الزائفة وأيضا مكافحة الحملات الإعلانية السياسية والمضللة.



وتورطت "جوجل" و"فيسبوك" و"تويتر" في انتشار الاخبار الزائفة وأيضا في ممارسات احتكارية استدعت تدخل المشرعين في مختلف الدول لمكافحة هذه الممارسات.



لكن "جوجل" ثبتت أقدامها بقوة في سوق الحوسبة السحابية الذي قاد تحقيقها لإيرادات وأرباح قوية في الربع السنوي الرابع من عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "ألفابت" بنسبة 0.3% إلى 2095 دولارا، وسجل السهم أعلى سعر عند 2099.5 دولار في حين سجل أقل سعر عند 2073.5 دولار.