شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "تويتر" يقفز بنحو 5% مع استمرار الجدل بشأن حساب "ترامب" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم "تويتر" خلال تعاملات اليوم الجمعة بشكل ملحوظ على الرغم من استمرار الجدل بشأن حساب الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب".



وكانت إدارة شركة "تويتر" للتواصل الاجتماعي قد أعلنت أنها ربما لا تعيد حساب الرئيس السابق "ترامب" مرة أخرى.



وجرت الجمعة جلسة محاكمة الرئيس السابق "ترامب" بتهمة تحريضه لأنصاره للتظاهر واقتحام مبنى الكونجرس وإثارة الجدل والفتن بشأن نتائج الانتخابات.



وتم تعليق حسابات "ترامب" على عدة منصات للتواصل الاجتماعي وحذف العديد من منشوراته التي رأتها تلك المنصات تحريضية.



وأعلنت "تويتر" مؤخراً عن تحقيق نتائج أعمال فصلية أفضل من التوقعات في الربع السنوي الأخير من العام الماضي على الرغم من تداعيات جائحة "كورونا" التي أثرت سلبا على أداء أغلب الشركات على مستوى العالم في عام 2020.



وعلى صعيد التداولات، ارتفع سهم "تويتر" بنسبة 4.8% وأغلق جلسة الجمعة عند 71.9 دولار، وسجل أعلى سعر عند 73.1 دولار في حين سجل أقل سعر عند 68.4 دولار.