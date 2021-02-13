شكرا لقرائتكم خبر عن «الدهليزي» لعلاج فقدان الإحساس بالتوازن والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: مصطفى الزعبي

ابتكر أطباء من جامعة جونز هوبكنز الأمريكية جهازاً أطلق عليه «الدهليزي» لعلاج المرضى الذين يعانون فقدان الإحساس بالتوازن، بسبب مشاكل في الأذن، ويحفز الجهاز عصب قوقعة الأذن الداخلية كهربائياً (العصب الدهليزي) من خلال نقل قوة نبض كهربائية تسهم في توازن الرأس.

وأجرى الأطباء دراستهم على مجموعة من المرضى وتم تقييم التغيرات في ثبات وضعهم في المشي، والسمع، بعد استخدام الجهاز، ورصدوا تحسناً في الإحساس بالتوازن.

وقالت د. مارجريت تشاو من جامعة جونز هوبكنز: «كان التحسن في الاختبارات السريرية الموحدة للتوازن والمشي ملحوظاً، والأمر الأكثر إرضاء هو أن المرضى تمكنوا من العودة إلى الأنشطة التي تُثري حياتهم اليومية، مثل ممارسة الرياضة وركوب الدراجة والبستنة».