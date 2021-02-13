شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة بيل جيتس تتلقى لقاح "كورونا" وتدعو لعدم تفويت الفرصة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حثت جينيفر بيل جيتس، ابنة مؤسس شركة "مايكروسوف" بيل جيتس، الجميع على عدم تفويت الفرصة والقبول بتلقى اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" في حال سنحت لهم الفرصة. ونشرت جينيفر، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، صورة لها خلال تلقى اللقاح، وعلقت: "لقد مر أكثر من عام منذ ظهور فيروس كورونا، ولدينا الآن المزيد من الحلول، بما في ذلك التطعيمات للمساعدة في حماية الأفراد والمجتمعات".

وأضافت: "إنني محظوظة لتلقي جرعتي الأولى من اللقاح لتعليم خلاياي زيادة الاستجابة المناعية الوقائية لهذا الفيروس، كطالب طب وطبيبة طموحة أنا ممتنة لأنه سيوفر لي الحماية والأمان لممارستي المستقبلية".

وتابعت: "أود أن أحث الجميع على التفكير بشدة بنفسك وعائلاتك عندما يتم توفير الخيار لك، كلما زاد عدد الأشخاص الذين يتم تطعيمهم أصبحت مجتمعاتنا أكثر أمانا للجميع".

وأوضحت: "امتناني للأطباء والعلماء وخبراء الصحة العامة والصيادلة وغيرهم ممن جعلوا هذا الإنجاز في الطب الحديث ممكنا، يعمل العاملون في مجال الرعاية الصحية لدينا بلا كلل لإنقاذ أكبر عدد ممكن من الأرواح، وسيزيد هذا اللقاح من قدرتهم على النجاح.. سأظل أرتدي الكمامة (أو اثنين!) بعد تلقي جرعتي الثانية".