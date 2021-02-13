شكرا لقرائتكم خبر عن طفل مصاب بالشلل ينقذ أسرته من الموت والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تمكن الطفل الأمريكي مايكل مارتينيز (7 أعوام)، من مدينة أليدو، التابعة لولاية تكساس، المصاب بالشلل، من إنقاذ أسرته بعد تسرب للغاز في منزلهم، حيث زحف من على سريره إلى غرفة والديه النائمين ليوقظهما بعد سماعه صوت إنذار صادر عن الطابق السفلي للمنزل.

واعتقدت والدته أنجري مارتينيز في البداية أنه جهاز إنذار الدخان، قبل أن تتأكد من أنه إنذار غاز أول أكسيد الكربون، واتصلت بمسؤولين في خط المساعدة، وطلبوا منها فتح جميع النوافذ. وقالت مارتينيز: شعرت بالغثيان والإعياء بعد الخروج من المنزل، تبعتها آلام في الصدر، وضيق في التنفس.

وأشارت الأم إلى أن نسيان موقد الغاز تسبب في هذه المشكلة، إذ يؤدي الغاز إلى حرمان الجسم من الأكسجين، ويؤدي إلى الوفاة. وأشادت الأم ووسائل إعلام بدور البطل مايكل في إنقاذ الأسرة.