شكرا لقرائتكم خبر عن 16.4 مليون مساعدات «الشارقة الخيرية» السكنية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة:”الخليج 365”

ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وبدعم المتبرعين، قدمت جمعية الشارقة الخيرية مساعدات سكنية لصالح 1544 مستفيداً بتكلفة 16.4 مليون درهم.

شملت المساعدات ترميم وتأثيث بيوت عدد من غير المقتدرين، إلى جانب التكفل بسداد الرسوم الإيجارية عن آخرين، وذلك ضمن المساعدات التي ترمي إلى توفير الحياة الكريمة لهم وشعورهم بالاستقرار السكني والمعيشي ويحفظ للأسرة ترابطها.

وأكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي أن العام الماضي شهد تنفيذ العديد من المساعدات والمبادرات الهامة لتعزيز مسيرة عمل الجمعية ومواصلة الجهود في دعم الأسر المتعففة، ونظراً لحاجة العديد من الأسر الفقيرة لدعم وتوفير المساكن الآمنة أو عمل الصيانة اللازمة للمنازل المتهالكة أو التي تحتاج إلى دعم لأعمال التشطيب لأصحاب الدخول المتدنية، فإن الجمعية تعمل على ترميم عدد من المنازل لبعض الأسر الفقيرة ضمن برامج المساعدات المقطوعة لتمكينهم من الاستقرار وتجنيبهم التشتت.

وتتضمن برامج المساعدات السكنية تأثيث مساكن المحتاجين بالأجهزة المنزلية والأثاث اللازم وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربية إلى جانب التكفل بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه وسداد المستحقات المتأخرة عن المعوزين بعد دراسة ملفاتهم التي تصل إلى الجمعية.

وأكد ابن خادم أن العام المنقضي كان استثنائياً بفعل جائحة كورونا وهو ما زاد من التزامات الجمعية تجاه الأسر المستحقة والتي تزايدت أعدادها بفعل تأثير الجائحة، حيث فقد الكثيرون وظائفهم ومصادر دخلهم، وكان لابد من تقديم العون والمساندة لهم.