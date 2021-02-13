شكرا لقرائتكم خبر عن اليابان تشـيـد بنجاح «مسـبار الأمل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أشاد توشيميتسو موتيغي، وزير الخارجية الياباني بوصول «مسبار الأمل» بنجاح إلى مداره حول كوكب المريخ، وقدم تهاني بلاده لدولة الإمارات على هذا الإنجاز، متعهداً بمواصلة التعاون الثنائي الاستراتيجي في مجال الفضاء ومختلف المجالات.

وقال موتيغي - في مؤتمر صحفي بالوزارة أمس الجمعة: «إن هذا الإنجاز يمثل في الواقع أول وصول لمسبار من الشرق الأوسط إلى المريخ، تم نقله على صاروخ ميتسوبيشي H2A الياباني الصنع الذي تم إطلاقه من مركز تانيغاشيما للفضاء في محافظة كاجوشيما في يوليو/ تموز من العام الماضي».

وأعرب وزير خارجية اليابان عن سعادة بلاده الكبيرة لتمكنها من الإسهام في هذا النجاح الذي يعكس الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين اليابان والإمارات العربية المتحدة.. وقال: لقد استمرت علاقاتنا الثنائية وتعاوننا في مختلف المجالات بما في ذلك الفضاء الخارجي و«مسبار الأمل» خير مثال على ذلك.

كما وجه الدكتور سعود بن سعيد المتحمي، الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» في المملكة العربية السعودية، خالص التهاني لقيادة الإمارات، بمناسبة نجاح وصول مسبار الأمل إلى مداره حول كوكب المريخ، مشيراً إلى رؤية وبعد نظر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، لبث الأمل في نفوس الشباب العربي وبناء قدراتهم وصقل مواهبهم وإمكانياتهم وتحفيزهم للاسهام بكفاءة وفاعلية في تعزيز التقدم العلمي في أوطانهم والمنطقة والعالم. (وام)