شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تتحول إلى الارتفاع وتغلق عند مستويات تاريخية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الجمعة متخلصة من الخسائر السابقة بالجلسة لتغلق وول ستريت عند مستويات قياسية جديدة.



يأتي ذلك في ظل استمرار متابعة الأسواق للمناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي لتمرير حزمة التحفيز المقترحة بقيمة 1.9 تريليون دولار لدعم الاقتصاد في مواجهة "كورونا".



وذكرت وزير الخزانة الأمريكية "جانيت يلين" في وقت سابق هذا الأسبوع بأن قيود الإغلاق على الاقتصاد ربما تستمر حتى نهاية العام حال عدم إقرار الكونجرس لخطة التحفيز المالي في البلاد والتي تقدر قيمتها بنحو 1.9 تريليون دولار.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم مارس/آذار بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.23 دولار وأغلقت جلسة نيويورك عند 59.47 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 4.7%، وسجل أعلى سعر اليوم عند 59.8 دولار وأقل سعر عند 57.4 دولار.



وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أبريل/نيسان بنسبة 2.1% أو ما يعادل 1.29 دولار وأغلقت جلسة لندن عند 62.43 دولار للبرميل، وحقق الخام مكاسب أسبوعية بنسبة 5.2%، وبلغ أعلى سعر عند 62.8 دولار وأقل سعر عند 60.2 دولار.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.1% (ما يعادل 28 نقطة) إلى 31458 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1%، وبلغ أعلى مستوى عند 31475 نقطة وأقل مستوى عند 31375 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.5% (ما يعادل 69 نقطة) إلى 14095 نقطة، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.7%، وسجل أعلى مستوى في الجلسة عند 14102 نقطة وأقل مستوى عند 13937 نقطة.



وارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 18 نقطة) إلى 3935 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 1.2%، وسجل أعلى مستوى عند 3937 نقطة وأقل مستوى عند 3905 نقاط.