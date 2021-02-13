شكرا لقرائتكم خبر عن الصويا تغلق على ارتفاع للجلسة الثانية على التوالي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الصويا خلال تداولات اليوم الجمعة للجلسة الثانية على التوالي تزامنا مع استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسي، وذلك بعد انخفاضات حادة في وقت سابق هذا الأسبوع مقتربة من متوسطها المتحرك لأجل 20 يوما.



وسجلت الصويا أعلى مستوى لها هذا الأسبوع يوم الثلاثاء عند 14.09 دولار ثم انخفضت أمس الخميس عند 13.37 دولار للبوشل.



وكشفت بيانات محللين في الأسواق أن منشآت معالجة الصويا في الولايات المتحدة أعدمت 183.087 مليون بوشل من الصويا في يناير/كانون الثاني.



وتنتظر الأسواق أيضا ما ستؤول إليه المناقشات بين البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي حول حزمة التحفيز النقدي المقدرة بنحو 1.9 تريليون دولار واقترحتها إدارة الرئيس جو بايدن.



من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 21:38 بتوقيت جرينتش عند 90.4 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 90.7 نقطة وأقل مستوى عند 90.3 نقطة.



وفي ختام التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للصويا تسليم مارس/آذار بنسبة 0.25 إلى 13.72 دولار للبوشل، وسجلت أعلى سعر عند 13.77 دولار وأقل سعر عند 13.62 دولار.